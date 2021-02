Russia: Navalny, 'paura e odio di Putin motivazioni caso contro di me' (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Navalny, che ha assistito all'udienza dalla 'gabbia' di vetro (che viene comunemente chiamata l'acquario) in cui nei tribunali russi siedono gli imputati, ha anche ricordato ai giudici che una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo ha sancito che la condanna a cui si riferisce la libertà vigilata, quella del 2014 nel caso 'Yves Rocher', è politicamente motivata. "Su che basi affermate che non sapevate dove io fossi? State mentendo alla corte", ha detto Navalny, dopo che il Servizio penitenziario federale ha ribadito l'accusa secondo cui l'oppositore ha "sistematicamente" violato le condizioni della libertà vigilata, ovvero di presentarsi alle autorità due volte al mese. Il Servizio federale ha denunciato che questo obbligo non è stato rispettato, oltre che a ottobre, novembre e dicembre, anche altre sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) -, che ha assistito all'udienza dalla 'gabbia' di vetro (che viene comunemente chiamata l'acquario) in cui nei tribunali russi siedono gli imputati, ha anche ricordato ai giudici che una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo ha sancito che la condanna a cui si riferisce la libertà vigilata, quella del 2014 nel'Yves Rocher', è politicamente motivata. "Su che basi affermate che non sapevate dove io fossi? State mentendo alla corte", ha detto, dopo che il Servizio penitenziario federale ha ribadito l'accusa secondo cui l'oppositore ha "sistematicamente" violato le condizioni della libertà vigilata, ovvero di presentarsi alle autorità due volte al mese. Il Servizio federale ha denunciato che questo obbligo non è stato rispettato, oltre che a ottobre, novembre e dicembre, anche altre sei ...

TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - amnestyitalia : #Russia Almeno 4000 persone sono state arrestate nel corso delle proteste pacifiche di ieri per chiedere la scarcer… - lauraboldrini : Centinaia di arresti in #Russia. Dilagano le proteste per chiedere la liberazione di #Navalny. Cosa dice Salvini… - smilypapiking : RT @jacopo_iacoboni: Venti macchine di diplomatici stranieri davanti al tribunale dove si processa Navalny. Commento della portavoce degli… - ricamati : La foto originale era bellissima ma questa ritoccata forse è più veritiera. #Putin #Navalny #RussianProtests #Russia -