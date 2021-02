Russia, Navalny davanti ai giudici: rischia fino a tre anni e mezzo di carcere. Proteste e fermi fuori dal tribunale (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un altro weekend di Proteste anti-governative in cui sono state arrestate circa 5 mila persone in tutta la Russia, oggi 2 febbraio è in programma il processo ad Alexei Navalny. Il principale oppositore di Vladimir Putin rischia fino a tre anni e mezzo per avere violato i termini della sospensione della pena che gli è stata inflitta per un caso del 2014, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva stabilito essere politicamente motivato. Navalny, da parte sua, respinge ogni accusa. February 2, 2021 Le Proteste nel giorno del processo Nel weekend di Proteste per la liberazione dell’oppositore di Putin è stata arrestata anche la moglie di Navalny, Yulia. Secondo il sito di ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un altro weekend dianti-governative in cui sono state arrestate circa 5 mila persone in tutta la, oggi 2 febbraio è in programma il processo ad Alexei. Il principale oppositore di Vladimir Putina treper avere violato i termini della sospensione della pena che gli è stata inflitta per un caso del 2014, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva stabilito essere politicamente motivato., da parte sua, respinge ogni accusa. February 2, 2021 Lenel giorno del processo Nel weekend diper la liberazione dell’oppositore di Putin è stata arrestata anche la moglie di, Yulia. Secondo il sito di ...

