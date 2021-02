**Russia: Blinken, 'Usa si coordineranno con alleati per risposta'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Washington, 2 feb. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti si coordineranno strettamente con i loro alleati e partner per rendere la Russia responsabile per non aver rispettato i diritti dei suoi cittadini", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken esprimendo la "profonda preoccupazione" per la condanna di Aleksei Navalny a due anni e otto mesi di carcere, sostituendo la sua condanna sospesa con una condanna al carcere. Washington sollecita di nuovo "il suo rilascio immediato e senza condizioni, così come quello di tutti coloro che sono stati fermati senza ragione per esercitare i loro diritti". Il dipartimento di Stato cita la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che aveva giudicato la condanna di Navalny del 2014 (a cui si riferisce questa nuova sentenza, ndr) come "motivata politicamente" e "illecita e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Washington, 2 feb. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti sistrettamente con i loroe partner per rendere la Russia responsabile per non aver rispettato i diritti dei suoi cittadini", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antonyesprimendo la "profonda preoccupazione" per la condanna di Aleksei Navalny a due anni e otto mesi di carcere, sostituendo la sua condanna sospesa con una condanna al carcere. Washington sollecita di nuovo "il suo rilascio immediato e senza condizioni, così come quello di tutti coloro che sono stati fermati senza ragione per esercitare i loro diritti". Il dipartimento di Stato cita la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che aveva giudicato la condanna di Navalny del 2014 (a cui si riferisce questa nuova sentenza, ndr) come "motivata politicamente" e "illecita e ...

New York, 02 feb 19:13 - Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le azioni della Russia nei confronti di Aleksej Navalnyj. Lo scrive su Twitter il segretario...

...Raab - prende di mira la vittima d'un avvelenamento invece dei responsabili e mostra come la Russia ... Lo ha detto il segretario di Stato americano, Tony Blinken , definendosi " preoccupato " per la ...

Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le azioni della Russia nei confronti di Aleksej Navalnyj. Lo scrive su Twitter il ...

Il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, è stato trasferito quest’oggi, incappucciato e ammanettato, in un’aula del tribunale a Mosca e fatto “accomodare” in una gabbia di acciaio e vetro per ...

