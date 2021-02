Rummenigge: “Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. In Italia non pagano gli stipendi” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il numero uno del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, nel corso di un’intervista molto interessante ha parlato anche del diverso approccio a livello economico dei club di Germania, Spagna e Italia, tracciando un parallelismo tra il rigore tutto tedesco e i problemi finanziari delle società degli altri paesi: “Questa mattina a colazione ho letto dei debiti del Barcellona e mi sono quasi soffocato appena ho visto le cifre. Se il Bayern avesse un tale debito, non riuscirei a dormire bene. Ma non credo che succederà nulla al Barcellona perché un club del genere non può sprofondare, essendo di grande valore per la Catalogna. Ad ogni modo, mi dispiace che i club possano indebitarsi in questo modo. Il Bayern resta un modello, considerando quello che sta succedendo a Barcellona, ??o in ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Il numero uno del Bayern Monaco, Karl-Heinz, nel corso di un’intervista molto interessante ha parlato anche del diverso approccio a livello economico dei club di Germania, Spagna e, tracciando un parallelismo tra il rigore tutto tedesco e i problemi finanziari delle società degli altri paesi: “Questa mattina a colazione ho letto deidele mi sono quasi soffocato appena ho visto le cifre. Se il Bayern avesse un tale debito, non riuscirei a dormire bene. Ma non credo che succederà nulla alperché un club del genere non può sprofondare, essendo di grande valore per la Catalogna. Ad ogni modo, mi dispiace che i club possano indebitarsi in questo modo. Il Bayern resta un modello, considerando quello che sta succedendo a, ??o in ...

Mirko799 : RT @sportface2016: #Rummenigge attacca: 'Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. E in Italia non pagano gli stipendi' https://t.co… - savageimperator : RT @sportface2016: #Rummenigge attacca: 'Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. E in Italia non pagano gli stipendi' https://t.co… - 444lux : RT @sportface2016: #Rummenigge attacca: 'Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. E in Italia non pagano gli stipendi' https://t.co… - furgeTX : RT @sportface2016: #Rummenigge attacca: 'Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. E in Italia non pagano gli stipendi' https://t.co… - FrankRN10 : RT @sportface2016: #Rummenigge attacca: 'Mi stavo soffocando per i debiti del Barcellona. E in Italia non pagano gli stipendi' https://t.co… -