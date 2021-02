Rugby | Sei Nazioni 2021 | l’Italia non vince dal 2015 Un tabù mentale da sconfiggere

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Era il 28 febbraioa Edimburgo.sfidava la Scozia, era andata in meta con Giovanbattista Venditti e Joshua Furno e allo scadere era sotto 19-15. Ma a tempo scaduto arriva una meta di punizione e la trasformazione di Tommy Allan fissa il punteggio sul 19-22 per gli azzurri. Un successo fantastico ma, purtroppo, anche l’ultima vittoria delnel Guinness Sei. Quasi sei anni dopo, infatti, l’Italè ancora alla ricerca di una nuova vittoria nel torneo continentale. 27 partite, 27 sconfitte. Una serie che è diventato non solo unsportivo e tecnico, ma anche un, con gli azzurri che hanno visto la rosa cambiare tantissimo in questi anni (di quella squadra restano solo Palazzani e Allan, ndr.), mentre sulla ...