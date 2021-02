Rugby, Sei Nazioni 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, date (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 di Rugby vedrà tutte le partite degli azzurri giocarsi di sabato alle ore 15.15 italiane: l’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma. Il torneo scatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa e poi ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, infine ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Seidivedrà tutte ledegli azzurri giocarsi di sabato alle ore 15.15 italiane: l’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma. Il torneo scatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa e poi ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, infine ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

