Rosalinda Cannavò scrive a Zenga: nuovo flirt nella casa di Cinecittà? (Di martedì 2 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò ieri dopo la diretta ha infilato un bigliettino sotto il cuscino di Andrea Zenga Sta per nascere un nuovo amore al Grande Fratello Vip? Rosalinda Cannavò dopo la diretta questa notte ha scritto un bigliettino ad Andrea Zenga. Lo ha confidato lei stessa poche ore fa a Samantha De Grenet ammettendo che il ragazzo, figlio di Walter Zenga, è molto carino. Lui è un ragazzo garbato, dai modi di fare eleganti e raffinati, e poi – come dice l’attrice siciliana – è molto carino. “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda – spiega a Samantha. Ed è raro incontrare una persona che è molto simile a me. Lui mi somiglia sotto tanti aspetti: la timidezza, la riservatezza. Io mi sto sbloccando tanto, io sono timidissima. Ieri quando sono andata in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021)ieri dopo la diretta ha infilato un bigliettino sotto il cuscino di AndreaSta per nascere unamore al Grande Fratello Vip?dopo la diretta questa notte ha scritto un bigliettino ad Andrea. Lo ha confidato lei stessa poche ore fa a Samantha De Grenet ammettendo che il ragazzo, figlio di Walter, è molto carino. Lui è un ragazzo garbato, dai modi di fare eleganti e raffinati, e poi – come dice l’attrice siciliana – è molto carino. “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda – spiega a Samantha. Ed è raro incontrare una persona che è molto simile a me. Lui mi somiglia sotto tanti aspetti: la timidezza, la riservatezza. Io mi sto sbloccando tanto, io sono timidissima. Ieri quando sono andata in ...

Geraldi74825041 : RT @avtaty: Ma come è divertita e partecipe Samantha.Come mai per un video su donne che si baciano la reazione è opposta?ora non importa pi… - avtaty : Ma come è divertita e partecipe Samantha.Come mai per un video su donne che si baciano la reazione è opposta?ora no… - Lmr17711551 : Dopo aver visto questo, posso urlarlo. QUESTA E' UN'AMICA DI MERDA. Adua se la sta studiando bene. Rosalinda Canna… - FedeCapiotto : RT @SGOwnsMySoul: 'La mia finale l'hai vinta tu per me... ...il resto non conta.' ?? Rosalinda Cannavò, 02/02/2021 #rosmello https://t.… - AnaliaSilvaE : RT @MicheleGiorgini: Un esempio di Rosalinda Cannavo abbracciata a Zenga.........Cazzo questo Zenga arrapa anche me ahahahahahhaha #rosmell… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò GF VIP, un 'gesto speciale' proprio per lui: 'Gli ho scritto un biglietto', la confessione segreta appena arrivata

Proprio negli ultimi minuti abbiamo assistito ad una confessione segreta di Rosalinda Cannavò: era in giardino con Dayane Mello, sua grande amica conosciuta nel reality, quando si è lasciata andare ...

GFVIP 5, tra proposte di matrimonio e ''amori'' che nascono

Più il programma va avanti e più Rosalinda Cannavò e Dayane Mello rafforzano il loro sentimento. Non posso io definirlo se non lo fanno loro, però è ovvio che come non si può comandare il cuore, non ...

Proprio negli ultimi minuti abbiamo assistito ad una confessione segreta di: era in giardino con Dayane Mello, sua grande amica conosciuta nel reality, quando si è lasciata andare ...Più il programma va avanti e piùe Dayane Mello rafforzano il loro sentimento. Non posso io definirlo se non lo fanno loro, però è ovvio che come non si può comandare il cuore, non ...