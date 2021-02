Romeo Lega a iNews24 | “Governo | troveranno un accordo Il clima politico non consente larghe intese”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il capogruppo al Senato della, Massimiliano, attacca la maggioranza per le modalità e i tempi della crisi di: “Il Paese paga le conseguenze di un teatrino indegno durato un mese e mezzo”. Sugli sviluppi dei colloqui tra i partiti di maggioranza e il Presidente Fico, l’esponente del Carroccio non ha dubbi: “L'articolo proviene da Inews.it.

La7tv : #tagada Massimiliano Romeo (Lega) sul tavolo per il programma per la maggioranza e sull'ipotesi di un governo di la… - La7tv : #tagada Crisi, il punto di vista di #Romeo (Lega): 'La maggioranza vuole spaccare il centrodestra. #Renzi? È bravo… - Lega_Senato : TV > Sky TG24 | Massimiliano Romeo, Presidente senatori - Lega - Salvini Premier > MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO | ore 10:00… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Crisi, il punto di vista di #Romeo (Lega): 'La maggioranza vuole spaccare il centrodestra. #Renzi? È bravo nei giochi di… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > La7 | Massimiliano Romeo, Presidente senatori - Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 2 FEBBRAIO | ore 15:30 | 'Tagadà' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Lega

La7

...le modifiche ad AlfaStelvio daranno un nuovo aspetto, ma sempre senza cambiamenti rivoluzionari. I gruppi ottici subiranno un aggiornamento, così come il paraurti. La gamma di cerchi in...UNA SFIDA ANCHE NEI PLAY - OFF Mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 20.30, allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia, andrà in scena la sfida numero nove fra Juve Stabia e ... sempre in...Intervista esclusiva per iNews24 al capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo sulla crisi di governo e sui probabili scenari futuri ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “La nomina di Guido Bertolaso quale consulente del presidente Fontana per l’attuazione ed il coordinamento della campagna vaccinale è davvero una buona notizia per la Lombar ...