Roma, prendono l'autobus… "al volo": la scena assurda nella Capitale (Di martedì 2 febbraio 2021) Ciò che succede a Roma sui mezzi di trasporto in questi giorni fa molto parlare, a causa di numerosi guasti e assembramenti che si verificano nei mezzi di trasporto pubblico della Capitale. Attaccati all'autobus Ieri, però, si è raggiunto il culmine dell'assurdità. Come si vede dalla foto, due ragazzi sono letteralmente attaccati all'autobus. La scena sembra quasi riprendere ironicamente il celebre film di Fantozzi dove il protagonista prende "l'autobus al volo", solo che questo non è un film e di ironico c'è ben poco. Quest'azione è semplicemente il segno che qualcosa non sta funzionando nel modo corretto. Leggi anche: Roma, guasto sulla metro A: bus sostitutivi e…pendolari ammassati (FOTO) Gli assembramenti Ma che i mezzi avessero dei problemi era già noto: basta un guasto e subito i trasporti della ...

