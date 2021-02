Roma, persona scomparsa: ecco l’appello dei familiari (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo in foto è scomparso da Roma, zona Pietralata, due gironi fa. I suoi familiari e amici non hanno più notizie di lui da domenica 31 gennaio. Per questo hanno diffuso sui social la sua foto nella speranza che qualcuno, vedendolo, possa riconoscerlo.“Se qualcuno l’ha visto, telefonate al 3271446427 – recita il post diffuso su Facebook – condividete, grazie!”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo in foto è scomparso da, zona Pietralata, due gironi fa. I suoie amici non hanno più notizie di lui da domenica 31 gennaio. Per questo hanno diffuso sui social la sua foto nella speranza che qualcuno, vedendolo, possa riconoscerlo.“Se qualcuno l’ha visto, telefonate al 3271446427 – recita il post diffuso su Facebook – condividete, grazie!”. su Il Corriere della Città.

