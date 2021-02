Roma, gli spari svegliano i residenti di Cinecittà est: uomo raggiunto da 2 colpi d’arma da fuoco, è gravi condizioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Un evento che ha dell’assurdo quello che questa mattina ha svegliato i residenti di Cinecittà est. Un uomo è stato colpito alla gamba da due spari e trasportato all’ospedale. Gli spari Sembrerebbe quasi una “spedizione punitiva” quella che ha svegliato questa mattina Cinecittà. Intorno alle ore 7:45, in Via Francesco Gentile, due ragazzi a bordo di uno scooter si sono accostati a un 41enne e hanno esploso due colpi d’arma da fuoco. Il 41enne è stato colpito alla gamba sinistra e, allertati i soccorsi, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma. I due sono fuggiti e hanno poi abbandonato il mezzo, continuando la fuga a piedi. Non si hanno ancora notizie sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Un evento che ha dell’assurdo quello che questa mattina ha svegliato idiest. Unè statoto alla gamba da duee trasportato all’ospedale. GliSembrerebbe quasi una “spedizione punitiva” quella che ha svegliato questa mattina. Intorno alle ore 7:45, in Via Francesco Gentile, due ragazzi a bordo di uno scooter si sono accostati a un 41enne e hanno esploso dueda. Il 41enne è statoto alla gamba sinistra e, allertati i soccorsi, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni di. I due sono fuggiti e hanno poi abbandonato il mezzo, continuando la fuga a piedi. Non si hanno ancora notizie sul ...

