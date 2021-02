Roma | El Shaarawy si ripresenta | Felice di essere tornato in giallorosso! Punto all' Europeo

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - OfficialASRoma : ??? Paulo Fonseca sul ritorno di El Shaarawy alla Roma #ASRoma - CalcioPillole : Stephan #ElShaarawy si è presentato in conferenza stampa nelle vesti di nuovo calciatore della Roma: le dichiarazio… - LorisDiGirolamo : RT @DiMarzio: #Roma, #ElShaarawy si (ri)presenta: le parole dell'attaccante - Fantacalcio : Stephan El Shaarawy, Roma: perché comprarlo (e perché no) al #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shaarawy

Per la seconda volta in carriera, Stephan Elvestirà la maglia della. Il Faraone, tornato dalla Cina, si è ripresentato in conferenza stampa. 'Sono contento di ritrovare questa società. C'è stata un'accoglienza molto positiva, è ...Ele Musacchio pere Lazio sono due acquisti mirati. L'argentino come esperienza può dare tanto ai biancocelesti. Reynolds? Dipende da campionato a campionato'. ©“C'è tanta voglia ed entusiasmo di ricominciare - ha aggiunto - L'accoglienza è stata positiva, come se non me ne fossi mai andato. Credo che conti tanto per tutta la squadra e tutto l'ambiente in gen ...Stephan El Shaarawy si ripresenta alla Roma: "In Cina esperienza particolare, sono felice di essere tornato. Dzeko ha il sorriso, clima sereno".