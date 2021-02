Roma, aggressione razzista al giardiniere di ‘Casetta Rossa’ (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “Abbiamo deciso che nei prossimi giorni non verrà garantita l’apertura e la chiusura dei cancelli e la manutenzione ordinaria (pulizia dei cestini, falciatura dell’erba, manutenzione e riparazione degli arredi e dei giochi per bambini/e) perché ieri mattina intorno alle 10:30 il nostro giardiniere è stato aggredito fisicamente e verbalmente ed apostrofato con epiteti razzisti mentre, come ogni giorno, si prendeva cura del parco”. Così Casetta Rossa in un post sulla sua pagina Facebook. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “Abbiamo deciso che nei prossimi giorni non verrà garantita l’apertura e la chiusura dei cancelli e la manutenzione ordinaria (pulizia dei cestini, falciatura dell’erba, manutenzione e riparazione degli arredi e dei giochi per bambini/e) perché ieri mattina intorno alle 10:30 il nostro giardiniere è stato aggredito fisicamente e verbalmente ed apostrofato con epiteti razzisti mentre, come ogni giorno, si prendeva cura del parco”. Così Casetta Rossa in un post sulla sua pagina Facebook.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, scende in strada armato di bisturi e minaccia agenti: arrestato - SkyTG24 : Roma, scende in strada armato di bisturi e minaccia agenti: arrestato - corrado_soldato : Stacca uno striscione altrui, lo 'squadrone' (sic) lo spintona ('aggressione'), il dirigente 'lo salva' bla bla bla… - ManniEditori : RT @RescueMed: Lia Tagliacozzo, scrittrice e giornalista romana è stata, di recente, vittima di una aggressione nazista in rete. Nel '43 la… - Notiziedi_it : Roma, aggressione a troupe della Rai, arrestati tre ultras della Lazio, uno di loro lavorò con Alemanno -