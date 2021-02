Roj Manica-CMR | “Nuovo San Siro? Occasione da non perdere”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Massimo Roj architteto di-CMR sulSanContinua ad essere lontano il traguardo per Inter e Milan in tema distadio. I due club aspettano il via libera dal Comune di Milano per traslocare nella nuova casa. Sull'argomento è intervenuto anche Massimo Roj, architetto di-CMR (l'altro studio architettonico interessato è Populous), che ha espresso la sua opinione sulla vicenda in un'intervista a Repubblica. "Questa è un'unica per rilanciare, come è accaduto per altre aree come Citylife e Porta Nuova, un intero quartiere: perderla sarebbe un peccato per l'intera città".