Roberto Fico: "Il mio mandato è finito, non c'è maggioranza" (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ringrazio nuovamente il presidente Mattarella per la fiducia. E’ tato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato della vita del nostro Paese. Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con il capo dello Stato. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ringrazio nuovamente il presidente Mattarella per la fiducia. E’ tato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato della vita del nostro Paese. Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla”. Lo ha detto il presidente della Camera,, al termine del colloquio con il capo dello Stato.

Mov5Stelle : Iniziata la riunione del tavolo di lavoro sul programma di legislatura del Presidente @Roberto_Fico - Roberto_Fico : Al lavoro a @Montecitorio in Sala della Lupa. - Mov5Stelle : Roberto Fico dopo le consultazioni al Quirinale - LucaMartini20 : @Quirinale @Roberto_Fico Grazie presidente. Almeno lei, un farò di lucidità e serietà in un oceano di personalismi… - Ringhio29417096 : @Quirinale @Roberto_Fico Presidente grazie per le sue parole. Sagge, benché amare da digerire. -