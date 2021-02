Rivoli, festa danzante interrotta dalla Polizia: 80 persone senza mascherina si rifugiano in garage (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’ottantina di persone, tutte di età tra i 40 e i 50 anni, che ballano e consumano alcolici senza nemmeno indossare la mascherina . È l’incredibile scena presentatasi nel pomeriggio di domenica... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’ottantina di, tutte di età tra i 40 e i 50 anni, che ballano e consumano alcolicinemmeno indossare la. È l’incredibile scena presentatasi nel pomeriggio di domenica...

TgrRai : #Covid19, la @poliziadistato scopre una festa clandestina con 80 persone che ballano e bevono in circolo privato a… - StampaTorino : Festa per quarantenni in discoteca, denunciato il gestore a Rivoli - SciuRmax : Non erano ragazzini, ma tutte persone tra i 40 e i 50 anni.. -