Ritorno in zona gialla, ristoranti e bar rivedono la luce. Ma “la normalità resta lontana” (Di martedì 2 febbraio 2021) La città che vive tra tavolate e banconi stringe i denti, ma soffre: “Riuscire ad andare avanti solo con i pranzi è impossibile” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 febbraio 2021) La città che vive tra tavolate e banconi stringe i denti, ma soffre: “Riuscire ad andare avanti solo con i pranzi è impossibile”

fattoquotidiano : Da Milano a Roma folla per lo shopping alla vigilia della zona gialla. Miozzo (Cts): “La curva può schizzare, non s… - BWHotelCrimea : RT @piemonte_italia: Con il ritorno del #Piemonte in zona gialla, dal 1 febbraio 2021, riaprono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì,… - CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: Il punto sulle consultazioni politiche, il colpo di Stato in Birmania, il ritorno alla zona gialla, il Sinodo del Papa e mo… - gazzettamantova : Mantova, nella zona gialla tra bar e ristoranti, il lento ritorno alla normalità Ricompaiono i clienti-lavoratori d… - infoitinterno : Zona gialla, le 10 regole anti-covid per il ritorno al ristorante -