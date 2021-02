Rispondi con l’amore, campagna per la Giornata contro il bullismo (Di martedì 2 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

SofiBruni80 : I miei colleghi quando inoltrano ai clienti le mie mail di inoltro con scritto “rispondi tu a sto coglione” sono pi… - VentagliP : RT @Naranmike: Ti domanderanno, come si attraversa la vita. Tu rispondi: come un abisso su una corda tesa. In bellezza, con cautela, oscill… - Giornaleditalia : Rispondi con l'amore, campagna per la Giornata contro il bullismo - diana1061927 : RT @cieloitalia_: Sondaggio democratico: Secondo voi uno stato che chiede le tasse con una moneta che prima va a chidere in prestito alla… - psychobizzle : @Harrysredcherry @mtldmbrg Se mi rispondi anche con una gif di lhh MA MI VUOI DECEDUTA PER CASO NON SO -