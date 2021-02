Rinviata l’uscita del libro di Rocco Casalino: “La data sarà definita nel rispetto del contesto della situazione del Paese” (Di martedì 2 febbraio 2021) l’uscita del libro di Rocco Casalino “Il portavoce-La mia storia” (edizioni Piemme) “verrà definita nel rispetto del contesto della situazione del Paese”. La conferma è arrivata da Stefano Peccatori, direttore generale della casa editrice Piemme interpellato all’agenzia Ansa. Una data di pubblicazione dell’autobiografia del portavoce del presidente del Consiglio dimissionario non era mai stata annunciata. Ma secondo quanto riferito da Repubblica, sul sito di Ibs e Mondadori store sarebbe comparsa l’indicazione di uscita (poi rimossa) per il 23 febbraio prossimo. La crisi di governo in corso ha però imposto un nuovo piano editoriale, un po’ come avvenuto per il libro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)deldi“Il portavoce-La mia storia” (edizioni Piemme) “verràneldeldel”. La conferma è arrivata da Stefano Peccatori, direttore generalecasa editrice Piemme interpellato all’agenzia Ansa. Unadi pubblicazione dell’autobiografia del portavoce del presidente del Consiglio dimissionario non era mai stata annunciata. Ma secondo quanto riferito da Repubblica, sul sito di Ibs e Mondadori store sarebbe comparsa l’indicazione di uscita (poi rimossa) per il 23 febbraio prossimo. La crisi di governo in corso ha però imposto un nuovo piano editoriale, un po’ come avvenuto per il...

hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Returnal è st… - Screenweek : L'uscita di #GodzillaVsKong è stata rinviata, ma solo di cinque giorni. Intanto, ecco i due kaiju ritratti nei… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: L'uscita di #Returnal è stata rinviata: l'esclusiva PlayStation 5 in sviluppo presso Housemarque arriverà con qualche settim… - IGNitalia : L'uscita di #Returnal è stata rinviata: l'esclusiva PlayStation 5 in sviluppo presso Housemarque arriverà con qualc… - NerdPool_IT : Black Widow non salterà l'uscita nei cinema per recarsi direttamente su Disney +. -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata l’uscita Russia: Blinken, 'Usa si coordineranno con alleati per risposta' Affaritaliani.it