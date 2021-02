Rihanna sposa la battaglia dei contadini di Nuova Delhi

Leggi su zon

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Perché non parliamo di questo?! #FarmersProtest”, cosìsi schiera dalla parte deidiche sfidano il primo ministro Narendra Modiutilizza i suoi social per manifestare la propria vicinanza agli agricoltori di. “Perché non parliamo di questo?! #FarmersProtest” è il tweet della cantante, divenuto virale nel giro di poche ore e riferito alle proteste in corso nella capitale indiana. La città sta vivendo momenti di grande tensione, in particolare in seguito alla “censura” attuata a mezzo Internet a discapito dei siti dei fautori del movimento di protesta contro il Primo Ministro Narendra Modi. Tutto ha avuto inizio con le prime contestazioni da parte deirispetto alle leggi agricole del ...