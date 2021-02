Riccardo Fogli e Karin Trentini: “17 anni che amo solo lui” (Di martedì 2 febbraio 2021) Sposati da quasi 11 anni, Riccardo Fogli e Karin Trentini hanno parlato della loro “magica” storia d’amore ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La coppia si è lasciata andare in un’intervista a cuore aperto, svelando i dettagli più intimi della loro relazione, senza nascondere alcune preoccupazioni per il futuro. Karin, innamorata a 16 anni della star dei Pooh Karin Trentini e Riccardo Fogli sono sposati dal 2010, ma il loro amore affonda le radici in anni ben precedenti all’ufficializzazione della loro storia. Come già raccontato in passato infatti, il loro primissimo incontro risale a tempi non sospetti, quando l’allora 16enne Karin accompagnò i genitori a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Sposati da quasi 11hanno parlato della loro “magica” storia d’amore ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La coppia si è lasciata andare in un’intervista a cuore aperto, svelando i dettagli più intimi della loro relazione, senza nascondere alcune preoccupazioni per il futuro., innamorata a 16della star dei Poohsono sposati dal 2010, ma il loro amore affonda le radici inben precedenti all’ufficializzazione della loro storia. Come già raccontato in passato infatti, il loro primissimo incontro risale a tempi non sospetti, quando l’allora 16enneaccompagnò i genitori a ...

