Riaprono i Musei Vaticani. La direttrice: "Giornata di festa e gioia" (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo uno stop di 88 giorni, Riaprono finalmente al pubblico i Musei Vaticani. Nella Giornata di ieri pochi i visitatori, ma la direttrice Jatta afferma: "È una Giornata di festa e gioia" Con il passaggio del Lazio in zona gialla, molte delle attività finora chiuse hanno potuto aprire nuovamente le porte al grande pubblico. È il caso dei Musei che, nelle zone a minor rischio di contagio, possono ospitare visitatori e appassionati in tutta sicurezza. Uno dei principali luoghi di ritrovo turistico, nonché centro culturale di Roma e di tutto il mondo dell'arte italiana, è costituito sicuramente dai Musei Vaticani. Ieri, infatti, hanno ritrovato la luce fantastici affreschi, opere mozzafiato e ...

