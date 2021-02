Revita è il nuovo | frenetico twin stick shooter in arrivo su PC | ecco il trailer

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dear Villagers pubblicherà, movimentato sparatutto old style realizzato dallo sviluppatore solitario BenStar, al secolo Benjamin Kiefer: il titolo uscirà su PC tramite Steam nel corso del 2021. A corredare l'annuncio arriva unche ci mostra le peculiarità del gioco, vero e proprio atto d'amore verso il genere, come del resto afferma anche il suo autore: "Certe persone investono il proprio tempo nel giocare i loro generi preferiti... io preferisco crearli!" "Questa è una lettera d'amore verso i giochi d'azione a piattaforme, i roguelite e gli sparatutto... e verso la gente che li gioca" continua BenStar. Il titolo è uno sparatutto con elementi platform à la Megaman, ma con la particolarità dei controlli '', che consentono di poter sparare in una ...