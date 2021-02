Renzi: “Siamo sempre per l’accordo, ma al momento non c’è. Nessun passo avanti significativo” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Siamo stupiti della chiusura sui contenuti della maggioranza, senza Nessuno sforzo di trovare soluzioni su problemi che non sono di oggi e su cui appare evidente che bisogna trovare una soluzione”. Tra lo stupito e l’amareggiato, nel corso del vertice tenuto con suoi gruppi parlamentari, Matteo Renzi ha ribadito che “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualche passo anche gli altri”. Iv e gli ‘altri’, Renzi: “Noi sempre per l’accordo, ma al momento non c’è. Nessun passo avanti” Forse davvero il leader di Italia Viva non si aspettava tutte le chiusure rimediate dal M5s in questa giornata di febbrili incontri e trattative? Eppure, aggiunge ancora l’ex premier, ”noi Siamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) “stupiti della chiusura sui contenuti della maggioranza, senzao sforzo di trovare soluzioni su problemi che non sono di oggi e su cui appare evidente che bisogna trovare una soluzione”. Tra lo stupito e l’amareggiato, nel corso del vertice tenuto con suoi gruppi parlamentari, Matteoha ribadito che “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualcheanche gli altri”. Iv e gli ‘altri’,: “Noiper, ma alnon c’è.” Forse davvero il leader di Italia Viva non si aspettava tutte le chiusure rimediate dal M5s in questa giornata di febbrili incontri e trattative? Eppure, aggiunge ancora l’ex premier, ”noi...

AndreaOrlandosp : Renzi dice che su giustizia “siamo allo zero assoluto”. Probabilmente sono stato invitato a un’altra riunione.. Ape… - matteosalvinimi : #Dimissioniconte. Mentre Conte si dimette e PD, 5Stelle, Renzi litigano, la Lega riunisce in questo momento la Segr… - LegaSalvini : ++ LIBERO: 'NICOLA ZINGARETTI, 'SIAMO PRONTI A TUTTO': ANCHE A CALARE LE BRAGHE DAVANTI A RENZI? IL PUNTO PIÙ BASSO… - EribertoPavone : Adesso a Renzi serve salvare la faccia. Siamo messi bene... #ConteTer - leadersdogma : @uminopoli Ahhhh che fine politologo. Renzi non accetta e siamo da capo a dodici. -