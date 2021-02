(Di martedì 2 febbraio 2021) Il partito non sono d'accordo sul documento che avrebbero dovutore le forze di maggioranza. Il presidente della Camera va da Mattarella. Salta tutto?

simobread96 : Renzi è un po' come quel tuo compagno di banco che ti rompe sempre le palle, soprattutto quelle poche volte che vuo… - DVD23690077 : RT @dambro_d: #Renzi che rompe? Siamo noi che ci siamo rotti?? incommentabile #RenziPretendeCose - Ronny62991938 : @DantiNicola @matteorenzi Ma fatevi furbi. E ricordate che Renzi ha danneggiato la scuola senza bisogno di alcuna p… - dambro_d : #Renzi che rompe? Siamo noi che ci siamo rotti?? incommentabile #RenziPretendeCose - infoitinterno : Renzi rompe: Italia Viva non firma l'intesa sul Conte-Ter, Fico al Quirinale a mani vuote? -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi rompe

Today.it

Il partito non sono d'accordo sul documento che avrebbero dovuto firmare le forze di maggioranza. Il presidente della Camera va da Mattarella. Salta tutto?docet. Persino quel ruvido spartano di Amedeo Sebastiani in arte Amadeus, che aveva ... Sanremo, Amadeusil silenzio: il post polemico del conduttore / 2. La videolettera di Riccardo ...Fumata nera a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un'intesa sulla nascita di un governo Conte ter. Sia sui temi che sulla squadra, dal Mes al ...Il leader di Italia viva, con un tweet, ha segnato quella che sembra una rottura definitiva della maggioranza che ha sostenuto il Conte bis ...