Renzi ai suoi: “Due scenari, accordo o governo istituzionale. Finora nessun passo avanti”. Il nodo giustizia complica le trattative al tavolo (Di martedì 2 febbraio 2021) Italia viva: “Su prescrizione non ci sono proposte concrete”. Orlando: “Ci sembrava utile offrire una soluzione” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 febbraio 2021) Italia viva: “Su prescrizione non ci sono proposte concrete”. Orlando: “Ci sembrava utile offrire una soluzione”

fattoquotidiano : TUTTE BALLE I MANTRA DI #RENZI I suoi “contenuti” sono falsi. L’Unesco sbugiarda i numeri sulle aule e il Fondo mon… - Tommasolabate : Sinceramente. Mi sfugge il motivo per cui Renzi dovrebbe dire Sì a un governissimo dove i suoi parlamentari non con… - robertosaviano : #Renzi è un senatore della Repubblica Italiana, non un ex politico in pensione che può permettersi di essere al sol… - AntonioOpallo61 : RT @donatella662: Calenda continua ad attaccare Renzi. Lo credevo una persona corretta, seria, onesta intellettualmente e invece si sta c… - _marlene1265 : RT @BlondMan68: Sempre più convinto che #Renzi stia attaccando la riforma della #prescrizione solo per evitare la galera per lui e per agli… -