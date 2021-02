Reggina-Salernitana 0-0 | poche emozioni al Granillo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Termina a reti bianche il posticipo della ventesima giornata di Serie B,. Dopo un primo tempo di marca amaranto, i granata si svegliano nella ripresa, fallendo un rigore con Djuric. Risultato, comunque, giusto,per quanto visto in campo.: cosa è successo? Primo tempo Prima occasione amaranto dopo due minuti con Edera che serve Menez, il cui diagonale esce di poco. Al 10?, ancora Edera ha la palla del vantaggio ma la spreca malamente. Laè ancora pericolosa a cinque minuti dal termine con due colpi di testa sui quali Belec si fa trovare pronto. Secondo tempo La ripresa parte con un calcio di rigore assegnato allaper un fallo di Nicolas su Gondo. Sul dischetto si presenta Djuric che fallisce. La ...

Lega_B : La @OfficialUSS1919 punta il secondo posto, la @Reggina_1914 vuole lasciare la zona playout. Alle 21 al Granillo… - infoitsport : Reggina-Salernitana, Edera ripensa all’occasione gol: “se solo ci avessi creduto di più…” - infoitsport : Reggina-Salernitana 0-0 LIVE: termina la prima frazione, amaranto più volte vicini al gol - infoitsport : Serie B, Reggina-Salernitana 0-0: rigore sbagliato per Djuric! | RILEGGI LA DIRETTA - infoitsport : Serie B, Reggina-Salernitana 0-0. Campani agganciano il 2° posto con 35 pt -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Salernitana

Nel posticipo della 20ª giornata finisce 0 - 0 tra, con quest'ultima che raggiunge al secondo posto Monza e Chievo ( la classifica ). All'inizio la squadra di Baroni sfiora subito il gol con Menez (3'), spingendo in seguito i ...REGGIO CALABRIA - Pareggio a reti inviolate nel monday night di Serie B tra. Gli ospiti però possono rimpiangere un'occasionissima sciupata da Djuric che si è fatto respingere un calcio di rigore del portiere dellaNicolas . Con questo risultato ...Leggi la cronaca di Reggina-Salernitana posticipo della ventesima giornata del campionato italiano di Serie B al Granillo ...Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana che proietta la squadra a quota 19 punti:”Il rigore non dato a noi non lo commento, ci sono anche dei d ...