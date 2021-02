Regalo di San Valentino 2021 per uomo | 15 idee per chi ama il tech

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildi Sanpero donna rappresenta per milioni di persone in tutto il mondo un’occasione per festeggiare la propria dolce metà. E mai come quest’anno, alle prese con coppie separate dalla pandemia, cercare di strappare un sorriso al partner con unche vada oltre la classica rosa o la tradizionale scatola di cioccolatini è davvero necessario. A confermarlo è il 40% dei partecipanti all’ultimo sondaggio che Wiko, brand franco-cinese di smartphone, ha condotto all’interno della sua community di Instagram. Nonostante quest’anno il budget sia un po’ ridotto (60%), a causa delle conseguenze economiche dovute all’emergenza sanitaria, a certe tradizioni non si può proprio rinunciare. Soprattutto se si tratta di rendere felice il proprio partner. E quest’anno spopola l’hi-che ...