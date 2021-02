Reddit – GameStop: Netflix in trattativa per un film (Di martedì 2 febbraio 2021) Il caso Reddit/GameStop ha attirato anche l’attenzione di Netflix che è in trattativa per la realizzazione di un film Il caso Reddit/ GameStop ha fatto molto parlare, così da attirare anche l’attenzione di Netflix, che neanche ad una settimana da quanto è successo, è in trattativa per la realizzazione di un film. La questione, che ha fatto molto discutere, non si è ancora conclusa e ha riguardato un ambito prettamente finanziario, quando le azioni di GameStop sono letteralmente schizzate di valore in borsa a Wallstreet. Una faccenda molto strana dato che la catena di negozi GameStop, quotato in borsa, non stava passando un periodo molto florido, anzi le azioni avevano poco valore. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) Il casoha attirato anche l’attenzione diche è inper la realizzazione di unIl casoha fatto molto parlare, così da attirare anche l’attenzione di, che neanche ad una settimana da quanto è successo, è inper la realizzazione di un. La questione, che ha fatto molto discutere, non si è ancora conclusa e ha riguardato un ambito prettamente finanziario, quando le azioni disono letteralmente schizzate di valore in borsa a Wallstreet. Una faccenda molto strana dato che la catena di negozi, quotato in borsa, non stava passando un periodo molto florido, anzi le azioni avevano poco valore. ...

