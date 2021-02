Recovery Plan | istruzioni per l’uso Firmato Luigi Paganetto

Leggi su formiche

(Di martedì 2 febbraio 2021) Intervengo oggi dopo aver lavorato per anni (dal 2013) in un’ottica europeista e con il Gruppo dei 20 al progetto di Rivitalizzare la Ue (e con essa l’Italia) anche quando l’Europa non andava di moda ed era vista (ma non era solo quella) come matrigna che ci dava i compiti e i voti. L’Europa cioè del rigore, dello zero virgola, del mero intervento su deficit e debito. 1. Nel momento in cui, complice questa terribile pandemia, l’Ue rivolta l’approccio, sospende le regole di Maastricht, consente alla Bce di dare credito all’economia e con Next Generation si concentra sullo sviluppo, abbandonando la logica del rigore, occorre trarne le conseguenze. L’Ue sta reagendo non soltanto alla recessione ma sta prendendo atto del nuovo quadro internazionale. Non ci sono soltanto i grandi del mondo a cominciare da Cina, Usa e Giappone ma nuovi competitors globali come i paesi del sud est asiatico, ...