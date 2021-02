Recovery Fund, stanziati cinque milioni per il restauro di sei chiese del Casertano (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSei importanti chiese del Casertano verranno restaurate grazie ai fondi del Recovery Fund. Lo comunica la prefettura di Caserta, che rende noto che in seguito all’approvazione del piano nazionale del Recovery Fund, sono stati assegnati agli edifici di culto di proprietà del Ministero Dell’Interno risorse pari a 95milioni di euro, di cui 5,2 milioni per interventi di restauro conservativo di alcune chiese del Casertano, ritenute di alto interesse storico e culturale. Ben tre sono situate ad Aversa: si tratta della Chiesa di San Biagio di Aversa, cui andrà la fetta più cospicua dei fondi (1,225 milioni di euro), del Complesso Monumentale di Sant’Antonio al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSei importantidelverranno restaurate grazie ai fondi del. Lo comunica la prefettura di Caserta, che rende noto che in seguito all’approvazione del piano nazionale del, sono stati assegnati agli edifici di culto di proprietà del Ministero Dell’Interno risorse pari a 95di euro, di cui 5,2per interventi diconservativo di alcunedel, ritenute di alto interesse storico e culturale. Ben tre sono situate ad Aversa: si tratta della Chiesa di San Biagio di Aversa, cui andrà la fetta più cospicua dei fondi (1,225di euro), del Complesso Monumentale di Sant’Antonio al ...

