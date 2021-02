Real Madrid | Perez ha il Covid-19 | ha incontrato un presidente di serie A

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildelè risultato positivo al-19 ed è ora in isolamento fiduciario, a gennaio haAgnelli Altro positivo per il. La società blanca questa volta ha comunicato l’esito del tamponeizzato dalFlorentino. Pochi giorni fa ilaveva dato notizia della positività di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Corriere dello Sport

Il presidente delFlorentino Perez è risultato positivo al Covid - 19Il club ha comunicato che il presidente ha contratto il Covid, come scoperto dopo il tampone di controllo, ma non presenta nessun sintomo Ilha comunicato che il presidente Florentino Perez è risultato positivo al tampone di controllo a cui si sottopone tutto il club, ma non presenta alcun sintomo. Zinedine Zidane , che aveva ...Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, 73 anni, è risultato positivo al test per il coronavirus al quale si sottopone ...Dopo Zidane, anche il presidente de Real Madrid Florentino Perez è risultato positivo al Covid nel giorno in cui il tecnico è tornato in campo ...