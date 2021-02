Real Madrid | Florentino Perez positivo al Covid-19

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non ci sono buone notizie per ilche oltre a dover risolvere i problemi sul campo - con le recenti brutte prestazioni viste in Liga - deve fare i conti con il coronavirus. Dopo il mister Zinedine Zidane, che attende l'esito dell'ultimo tampone per tornare alla guida della squadra, ecco che il patronè stato colpito dal virus pandemico. La notizia è data proprio dal club blancos con una nota ufficiale.alcaption id="attachment 536613" align="alignnone" width="600"getty images/captionCon un breve comunicato, ilha reso noto che il proprio patron ha contratto il virus: "Il ...

Commenta per primo Un nuovo caso di Covid - 19 in Liga. Tramite un comunicato ufficiale, ilha annunciato la positività del presidente Florentino Perez .(SPAGNA) - "Ilcomunica che il presidente Florentino Pérez è risultato positivo al Covid - 19 e non presenta alcun sintomo" è il comunicato apparso sul sito ufficiale delper annunciare la ...REAL MADRID PEREZ COVID 19 – Tramite la diffusione di un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha reso nota la positività al Covid-19 di Florentino Perez. Il numero uno dei blancos, periodicamente sott ...Il club ha comunicato che Florentino Perez ha contratto il Covid, come scoperto dopo il tampone di controllo, ma non presenta nessun sintomo ...