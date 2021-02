Rai, opinionista licenziato ritorna in tv? Mancava da tanto tempo (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai vuole riportare un’opinionista famosissimo licenziato tempo fa nei suoi programmi? Manca da ormai parecchio tempo. La Rai ha intenzione di riportare all’interno dei suoi programmi un famoso opinionista che era stato allontanato da ormai parecchio tempo? Al momento il tutto è ancora in forse dal momento che, come sappiamo, ha deciso di accettare Leggi su youmovies (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai vuole riportare un’famosissimofa nei suoi programmi? Manca da ormai parecchio. La Rai ha intenzione di riportare all’interno dei suoi programmi un famosoche era stato allontanato da ormai parecchio? Al momento il tutto è ancora in forse dal momento che, come sappiamo, ha deciso di accettare

daninovaro : RT @SerafinoMozzano: @GuiducciLuigi Mi ha scritto Postepay pregandomi di verificare con loro i movimenti sulla carta che non ho e Amazon ch… - SplendorSolis00 : RT @SerafinoMozzano: @GuiducciLuigi Mi ha scritto Postepay pregandomi di verificare con loro i movimenti sulla carta che non ho e Amazon ch… - ScutoElisa : @jookookye @c_ilari1 @doubleG____ Ha partecipato a Pechino express ha partecipato a2 programmi in Rai come opinioni… - cclatwe : @marcodimaio @giorgiocerutti @matteorenzi Ma se le cifre non sono tanto mutate in questi anni perchè dovrebbe mette… - cclatwe : @OttoemezzoTW @AndreaScanzi @fattoquotidiano @sole24ore @MuseoEgizio @antonellaviol17 @La7tv O è proprio così? ??… -