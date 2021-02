“Radical chic” a Concita De Gregorio, le parlamentari PD criticano Zingaretti: “Vergognoso machismo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alle parlamentari del PD non è andato proprio giù il modo in cui Nicola Zingaretti ha criticato Concita De Gregorio. Come noto, nei giorni scorsi è andato in scena una sorta di duello tra la giornalista del quotidiano “La Repubblica” e il segretario del Partito Democratico. Concita De Gregorio ha preso di mira la leadership di Zingaretti, definendola fin troppo “timida”. Parole che hanno scatenato la reazione del numero uno dei “Dem”, che ha parlato di “sinistra elitaria e Radical chic” che avrebbe lasciato “solo macerie sulle quali stiamo ricostruendo”. Un attacco forte, forse fin troppo, quello di Zingaretti, che avrebbe suscitato qualche risentimento nelle parlamentari del PD. E’ ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Alledel PD non è andato proprio giù il modo in cui Nicolaha criticatoDe. Come noto, nei giorni scorsi è andato in scena una sorta di duello tra la giornalista del quotidiano “La Repubblica” e il segretario del Partito Democratico.Deha preso di mira la leadership di, definendola fin troppo “timida”. Parole che hanno scatenato la reazione del numero uno dei “Dem”, che ha parlato di “sinistra elitaria e” che avrebbe lasciato “solo macerie sulle quali stiamo ricostruendo”. Un attacco forte, forse fin troppo, quello di, che avrebbe suscitato qualche risentimento nelledel PD. E’ ...

stanzaselvaggia : Contrariamente a qualche collega del Fatto ritengo che Zingaretti avrebbe fatto bene ad abbozzare e a risparmiarsi… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Pd, Zingaretti e i radical chic [di Michele Serra] - mante : E niente, eravamo io e tre miei vecchi amici radical-chic ed improvvisamente abbiamo sentito un rumore ed era Zinga… - ritaperazzini : RT @MassimoFranchi: Lo so, non dovrei farlo. Ma dopo Michele Serra non ce la faccio più. Anch'io intervengo sulla querelle 'radical chic'-P… - Ecatetriformis : RT @MassimoFranchi: I 'radical chic' hanno distrutta la sinistra quanto Renzi. Con la loro 'meritocrazia', 'ben altrismo' e nepotismo hanno… -