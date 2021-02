Qui Radio Colle | Draghi premier ma solo se blinda già la presidenza della Repubblica di M Antonellis

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il presidenteSergio Mattarella ha convocato al Quirinale il professor Mario”. Le parole del portavoce del PresidenteGiovanni Grasso, rilasciate poco dopo le 21.30 del 2 febbraio, hanno certificato la “vittoria” di Matteo ‘Biden’ Renzi su tutta la linea, tanto che da Italia Viva si gongola: “Conte voleva farci fare la fine del Papeete ma stavolta è lui che è stato asfaltato”. Insomma, Conte ha fatto la fine dell’amico Trump a pochissimi giorni di distanza. E non poteva essere altrimenti, spiegano fonti molto bene informate sui fatti: “Quando c’è un cambio di fase internazionale di questa portata come con l’arrivo di Biden alla Casa Bianca è praticamente impossibile che non ci siano immediate ripercussioni anche nei principali paese alleati, in particolar modo ...

'Siamo morti, oggi siamo morti non per sostenere le ragioni che ci hanno portato, ma per ... Il silenziodei vertici prosegue, per domani è stata convocata un'assemblea che si prospetta un ...