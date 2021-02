“Quattro anni che non vedo s***”. Gemma Galgani scandalosa a UeD. Maria De Filippi e opinionisti di sasso (Di martedì 2 febbraio 2021) Puntata con un speciale quella di ieri di “Uomini e Donne”. Il cane Saki, uno Staffordshire Bull Terrier, è entrato in studio insieme a Maria De Filippi scatenando lo stupore del parterre. Insieme alla conduttrice il cane è rimasto seduto sulle scale dello studio, dove la conduttrice solitamente conduce il programma di Canale 5e diventando in pochissimo la star della puntata. Oggi, invece, la star è stata la solita Gemma Galgani, reduce dalla rottura con Maurizio, cavaliere che l’ha scaricata dopo una frequentazione di appena un mese. Il pomeriggio di Uomini e Donne si apre con una segnalazione ricevuta dalla dama di Torino secondo cui Maurizio avrebbe un’amante. “Una mia conoscente, all’inizio della mia frequentazione con Maurizio, mi aveva scritto dicendomi di stare lontana da Maurizio descrivendolo come una persona ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Puntata con un speciale quella di ieri di “Uomini e Donne”. Il cane Saki, uno Staffordshire Bull Terrier, è entrato in studio insieme aDescatenando lo stupore del parterre. Insieme alla conduttrice il cane è rimasto seduto sulle scale dello studio, dove la conduttrice solitamente conduce il programma di Canale 5e diventando in pochissimo la star della puntata. Oggi, invece, la star è stata la solita, reduce dalla rottura con Maurizio, cavaliere che l’ha scaricata dopo una frequentazione di appena un mese. Il pomeriggio di Uomini e Donne si apre con una segnalazione ricevuta dalla dama di Torino secondo cui Maurizio avrebbe un’amante. “Una mia conoscente, all’inizio della mia frequentazione con Maurizio, mi aveva scritto dicendomi di stare lontana da Maurizio descrivendolo come una persona ...

