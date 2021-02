Quantic Dream annuncia il nuovo Studio a Montreal | in Canada

(Di martedì 2 febbraio 2021) A un quarto di secolo dalla nascita in quel di Parigi,si espande ancora e, dopo l'annuncio della totale indipendenza con cui svilupperà e pubblicherà i prossimi progetti, arriva anche la nascita di un secondodi sviluppo, situato questa volta a, inè da tempo una delle capitali mondiali dello sviluppo videoludico (a partire dai titoli Ubisoft) e conta ora undestinato a lasciare il segno. Situato tecnicamente nel distretto di Atwater Avenue, la sede fisica di QDè attualmente ancora relativamente deserta, a causa delle situazioni sanitarie che impongono lo smart working, ma è comunque già operativa sulla carta. E mentre David Cage e Guillaume de Fondaumière ...

