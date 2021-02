PSG | Mbappé | “Neymar può fare tutto | è il migliore al mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Da un fenomeno all’altro. Dopo le parole al miele dia Kylianarriva la risposta del francese. Di recente il brasiliano ha rilasciato un’intervista dichiarando amore al Paris Saint-Germain e con la speranza di giocare ancora tanti anni insieme a. E la risposta del francese non s’è fatta attendere: “può. È ildel– ha detto-. Quando è arrivato a Parigi abbiamo capito subito di cosa era capace. Non so se tutti lo sappiano, macapiscesul campo. Ha un istinto che gli fa notarein una sola volta. Ho sempre creduto che i grandi giocatori siano fatti per giocare insieme e questo è stato vero per noi. Dal momento ...