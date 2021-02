PS5, da GameStop in arrivo nuove scorte disponibili per chi ha prenotato (Di martedì 2 febbraio 2021) Buone notizie per chi ha prenotato una PS5 dalla catena di negozi GameStop. In un lungo thread su Twitter, GameStop afferma che dalla prossima settimana i negozi riceveranno nuove scorte che non saranno disponibili per l'acquisto diretto, ma verranno distribuite tra tutti i clienti che hanno la prenotazione con la dicitura D3. A tal proposito l'account Twitter afferma che le persone che hanno prenotato con questo codice, verranno contattate personalmente dai negozi: in questo modo sarete in grado o di ritirare la console in negozio previo appuntamento, oppure di farvela spedire a casa, a seconda della vostra preferenza. Per evitare anche fenomeni di truffe, GameStop assicura che i clienti non verranno mai contattati con indirizzi e pagine social non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Buone notizie per chi hauna PS5 dalla catena di negozi. In un lungo thread su Twitter,afferma che dalla prossima settimana i negozi riceverannoche non sarannoper l'acquisto diretto, ma verranno distribuite tra tutti i clienti che hanno la prenotazione con la dicitura D3. A tal proposito l'account Twitter afferma che le persone che hannocon questo codice, verranno contattate personalmente dai negozi: in questo modo sarete in grado o di ritirare la console in negozio previo appuntamento, oppure di farvela spedire a casa, a seconda della vostra preferenza. Per evitare anche fenomeni di truffe,assicura che i clienti non verranno mai contattati con indirizzi e pagine social non ...

