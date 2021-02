Provincia | Ruggiero e Paglia | “Si spieghi esclusione da fondi su dissesto idrogeologico”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “I consiglierili del Partito Democratico Lucae Giuseppe Antoniochiedono, tramite un’interrogazione consiliare, i motivi per i quali ladi Benevento è stata esclusa daidel Ministero dell’Interno per la progettazione di opere pubbliche sul. Infatti nel decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del predetto Ministero datato 7 dicembre, ladi Benevento è stata esclusa da questi finanziamenti per non aver semplicemente manifestato l’interesse a confermare il finanziamento riconosciuto. Praticamente sembra che il Presidente Di Maria abbia dimenticato di sottoscrivere, almeno ce lo auguriamo, il relativo documento di ...