Proposta di nozze con bestemmia. Nello e Carlotta, oltre ogni incubo in diretta: cala il gelo al GF Vip | Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Proposta di matrimonio con bestemmia al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto un lunedì decisamente nero: Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell'Isola, ex concorrente di Temptation Island entrata in corsa nella casa di Cinecittà, ha chiesto la mano alla ragazza emozionatissimo e un po' impacciato. E in pochi secondi ha scatenato il delirio: "Lo sai che ti amo tanto, che voglio che sei la donna della mia...". Inceppatosi, Nello alza gli occhi al celo: "Orco d*** me so impicciato". Pochissimi istanti di gelo, coperti per sua fortuna dalle risate a crepapelle di tutto lo studio. "Non ti ho mai visto così", lo rincuora Carlotta, con gli occhi lucidi. Il momento piuttosto imbarazzante è diventato subito un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)di matrimonio conal Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto un lunedì decisamente nero:Sorrentino, fidanzato diDell'Isola, ex concorrente di Temptation Island entrata in corsa nella casa di Cinecittà, ha chiesto la mano alla ragazza emozionatissimo e un po' impacciato. E in pochi secondi ha scatenato il delirio: "Lo sai che ti amo tanto, che voglio che sei la donna della mia...". Inceppatosi,alza gli occhi al celo: "Orco d*** me so impicciato". Pochissimi istanti di, coperti per sua fortuna dalle risate a crepapelle di tutto lo studio. "Non ti ho mai visto così", lo rincuora, con gli occhi lucidi. Il momento piuttosto imbarazzante è diventato subito un ...

