Programmi TV di stasera, martedì 2 febbraio 2021. Su Italia1 «Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York» (Di martedì 2 febbraio 2021) Macaulay Culkin e Donald Trump in Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Inter vs Juventus Su Rai1 appuntamento con le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le prime squadre a scendere in campo sono Inter e Juventus, che si ritrovano, ancora a San Siro, dieci giorni dopo il 2-0 nerazzurro in campionato firmato Vidal e Barella: la telecronaca della partita è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel presentation studio e Thomas Villa a bordocampo. Rai2, ore 21.20: stasera Tutto è Possibile Terzo appuntamento con stasera Tutto è Possibile. Il comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la puntata al tema “Oriente”. Ospiti fissi del programma: Biagio ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Macaulay Culkin e Donald Trump inhol'aereo: mia NewRai1, ore 20.35: Coppa Italia Inter vs Juventus Su Rai1 appuntamento con le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le prime squadre a scendere in campoInter e Juventus, che si ritrovano, ancora a San Siro, dieci giorni dopo il 2-0 nerazzurro in campionato firmato Vidal e Barella: la telecronaca della partita è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel presentation studio e Thomas Villa a bordocampo. Rai2, ore 21.20:Tutto è Possibile Terzo appuntamento conTutto è Possibile. Il comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la puntata al tema “Oriente”. Ospiti fissi del programma: Biagio ...

