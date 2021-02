Prima giornata come nuovo arcivescovo di Napoli per don Mimmo Battaglia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi è stata ladell’insediamento nell’Arcidiocesi diper dondella città: per lui pranzo con gli ultimi e visita ai parenti del vigilante ucciso Franco Della Corte.di insediamento nell’Arcidiocesi diper dondella città. In mattinata il monsignore ha visitato e pregato

vaticannews_it : #1febbraio #PapaFrancesco partecipa alla prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana #FratelliTutti… - Avvenire_Nei : Il Papa: a luglio la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani - Avvenire_Nei : 4 febbraio. Papa partecipa alla prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana - AGR_web : Oggi 2 febbraio, Giornata mondiale delle zone umide Alcune sono scenografiche lagune a pochi metri dal mare. Altre… - infocentroform1 : RT @DottrinaSociale: Cardinale Guixot: 'Il prossimo #4febbraio si terrà la prima Giornata internazionale della Fratellanza umana, ricordand… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima giornata

Avvenire

In ogni caso, se siete in zona dedicate mezzaalla visita del campo di concentramento più ...Europa Scoprire le miniere di Sale di Wieliczka in Polonia Perché dovresti visitare Quito il..."L'edizione 2021 dell'atteso Filming Italy - Los Angeles è un'edizione unica, ladigitale e ... Il 25 marzo sarà infatti laufficiale dedicata a Dante Alighieri in Italia e nel mondo, e ...Roma, 2 febbraio 2021 - Roberto Fico salirà al Quirinale entro la serata. Questo è il tempo limite indicato proprio dal presidente della Camera ai partecipanti alle consultazioni per la costituzione d ...Negli scatti si vedono, tra gli altri, Pietro Castellitto (Totti), Greta Scarano (Ilary Blasi) e Gian Marco Tognazzi (Spalletti) – Manca sempre meno all’arrivo della serie Tv su Francesco Totti che a ...