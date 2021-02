(Di martedì 2 febbraio 2021) La regione Lazio come abbiamo scritto ieri ha messo a disposizione undiper ianti-Covid destinato a persone dagli ottant’anni in su o che compiranno 80 anni nel 2021. Molte altre regioni collegate a Poste Italiane hanno invece scelto la piattaforma di, tracciatura e somministrazione deiCovid-19 collegata a. Le regioni che hanno aderito sono quattro: Sicilia, Marche, Calabria e Abruzzo. Le prenotazioni conpotranno essere effettuate online maattraverso gli schermi ATM, tramite portalettere eda call center, sarà necessario solo il codice fiscale per la. Matteo del Fante spiega la piattaforma ...

robertosaviano : Lo scempio della prenotazione dei vaccini della #regionelazio: pagine web non trovate, bug che segnalano errori, ca… - QuotidianPost : Prenotazione dei vaccini anche con Postamat, ecco il servizio - affarimiei34 : I numeri dei vaccinati numeri numeri, i numeri dei vaccini numeri numeri, il produttore A numeri numeri, il produtt… - Serena57891118 : RT @Miti_Vigliero: @flottero ...è la cosa migliore; quei medici hanno l'elenco completo dei pazienti, ne conoscono la situazione. Anzi, io… - StartMagNews : Solo 4 #regioni hanno deciso al momento di utilizzare la piattaforma di prenotazione dei #vaccini anti Covid-19 mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Prenotazione dei

Le partenzetour guidati sui set sono previste unicamente alle 11.00 e alle 15.30. Per la visita è obbligatoria laall'indirizzo visit@cinecittaluce.it in linea con i protocolli di ...L'accesso alla pista è stato regolato da un protocollo conforme alla vigente normativa anticovid che prevede, tra l'altro, la, l'obbligo della mascherina eguanti monouso, la ...I visitatori si riaffacciano nelle sale della villa giuliesca. La direttrice: «Gioia e sollievo, aspettavamo questo momento». Via libera anche al Palazzo e al Tempio di San Sebastiano. E il 3 febbraio ...La settimana dei vaccini inizia nel segno delle buone notizie. In quasi tutta l'Isola, però, dopo uno stop alle nuove immunizzazioni dovuto alle difficoltà nelle forniture, stanno ripartendo le sommin ...