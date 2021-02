Premier League, lo United travolge il Southampton 9-0. Vince il Crystal Palace a Newcastle (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A Newcastle Vince il Crystal Palace per 1-2. I padroni di casa trovano subito il vantaggio dopo tre minuti di gioco grazie a una splendida conclusione di Jonjo Shelvey da appena fuori area. Pareggio del Crystal Palace al 21? con Riedewald che calcia dalla distanza e batte il portiere avversario Darlow anche grazie a una deviazione di un difensore. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio degli ospiti: Cahill raggiunge la palla in area dopo un calcio di punizione e colpisce basso di testa. All’Old Trafford il Manchester United travolge il Southampton 9-0. Inizia subito in discesa la partita per gli ospiti: dopo soli due minuti dal fischio d’inizio l’arbitro Dean è costretto a tirare fuori il cartellino rosso ai danni di Jankewitz per un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ailper 1-2. I padroni di casa trovano subito il vantaggio dopo tre minuti di gioco grazie a una splendida conclusione di Jonjo Shelvey da appena fuori area. Pareggio delal 21? con Riedewald che calcia dalla distanza e batte il portiere avversario Darlow anche grazie a una deviazione di un difensore. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio degli ospiti: Cahill raggiunge la palla in area dopo un calcio di punizione e colpisce basso di testa. All’Old Trafford il Manchesteril9-0. Inizia subito in discesa la partita per gli ospiti: dopo soli due minuti dal fischio d’inizio l’arbitro Dean è costretto a tirare fuori il cartellino rosso ai danni di Jankewitz per un ...

