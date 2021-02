Premier League, i risultati della ventiduesima giornata: nove gol dello United, bene Sheffield, Wolves e Crystal Palace (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Calendario Premier League, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/PremierLeaguePremier League, i risultati della ventitreesima giornata Il secondo turno infrasettimanale si è aperta con i successi di Sheffield, Wolves e Crystal Palace rispettivamente contro West Bromwich, Wolves e Crystal ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Calendarioe classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, iventitreesimaIl secondo turno infrasettimanale si è aperta con i successi dirispettivamente contro West Bromwich,...

FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - SkySport : NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 1-2 Risultato finale ? ? #Shelvey (2') ? #Riedewald (21') ? #Cahill (25') ? Premier Leagu… - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - sportli26181512 : Man United-Southampton 9-0: Nel match valido per la ventiduesima giornata della Premier League, netta vittoria inte… - sportli26181512 : Newcastle-Crystal Palace 1-2: Crystal Palace e Newcastle United danno spettacolo nel match valevole per la ventidue… -