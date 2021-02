Premier League | grande vittoria dei Wolves contro l’Arsenal Vince anche lo Sheffield

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Allo stadio Bramall Lane termina 2-1 il match tra loUnited e il West Brom, con gli ospiti che trovano il vantaggio al 41? con il pallone che, dopo una mischia in aera, rimbalza sui piedi di Phillips che lo insacca a due passi dal portiere. Pareggio dello Sheffiel United al 56?: Bogle riceve un passaggio in area di Basham e batte il portiere tirando sulla destra. I padroni di casa trovano il raddoppio al minuto 73? con Billy Sharp che si ritrova il pallone tra i piedi in seguito a un rimbalzo e conclude all’angolino basso di sinistra. Al Molineus Stadium di Wolverhampton i padroni di casa vincono 2-1. I Gunners trovano il gol del vantaggio al 32? con Nicolas Pepe che, dopo un’ottima azione personale, entra in area di rigore e conclude sulla destra di Rui Patricio. Durante il recupero del primo tempo David ...