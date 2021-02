Premier League | goleada del Manchester United | 9-0 al Southampton | Red Devils in vetta La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilbatte 9-0 il.I Redhanno letteralmente eclissato la formazione ospite, terminando inil match valido per il ventiduesimo turno di. Un successo molto ampio, con tanti giocatori andati a segno tra le file dei padroni di casa: da Martial a Rashford, passando per Bruno Fernandes e Cavani e Wan Bissaka, tutti uomini simbolo dell'ascesa stagionale della franchigia guidata da Solskjaer. Primo posto riconquistato, dunque, per la parte rossa di, giunta con 44 punti inallainsieme proprio ai cugini delCity. Sconfitta sempre precedenti delche, invece, resta fermo al dodicesimo ...