Prada Cup, Luna Rossa avrebbe evitato la scuffia al posto di American Magic? Problemi di manovrabilità congeniti (Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei momenti cruciali della prima parte della Prada Cup è stato indubbiamente la scuffia di American Magic, in occasione di una regata del round robin contro Luna Rossa. Gli statunitensi erano chiaramente in vantaggio alla virata del gate-5 (si concludeva l'ultimo tratto di bolina), ma hanno commesso un evidente errore di manovra, la barca si è impennata, il timoniere Dean Barker ha perso il controllo e lo scafo si è adagiato su se stesso. L'imbarcazione è stata salvata dal naufragio, ma ha riportato danni ingenti che hanno costretto a nove giorni di lavoro per la riparazione. Gli statunitensi sono poi stati travolti da Luna Rossa con un sonoro 4-0 in semifinale. L'imbarcazione italiana non ha mai dato l'impressione di avere ...

